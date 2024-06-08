ОСУВ «Хортиця»: Сили оборони контролюють більшу частину Вовчанська на Харківщині

Новини

Telegram / Володимир Зеленський (Президент України)

Сили оборони України контролюють більшу частину Вовчанська, що на півночі Харківщини. Інша частина міста перебуває під вогневим контролем українських військових.

Про це заявив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин в ефірі телемарафону.

«Більша частина міста під контролем Сил оборони, вони тримають ворога під вогневим контролем, завдають йому максимальних втрат. Ми намагаємося просуватися вперед для звільнення всіх наших територій», — заявив Волошин.

Карта боїв поблизу Вовчанська станом на 23:48 7 червня за даними аналітиків проєкту DeepState. deepstatemap.live

Напередодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що росіяни зосереджують наступ на Курахівському, Покровському, Купʼянському і Харківському напрямках.

Складна ситуація в районі Купʼянська — там ворог намагається прорвати оборону військ із двох напрямків. Активні штурми росіян ідуть у Вовчанську і на підступах до Часового Яру. На Харківщині ворог концентрує свої головні зусилля і намагається просуватися в напрямку Глибоке — Липці, але успіху не має.

Сирський зазначив, що ситуація складна, проте війська України мають шанс змінити її на свою користь.