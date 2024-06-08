Bloomberg: Столтенберг відмовився від створення фонду допомоги Україні на $100 мільярдів

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Reuters / «Бабель»

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відмовився від планів створити пʼятирічний фонд військової допомоги Україні на $100 мільярдів після того, як зіткнувся з протидією з боку членів Альянсу. Натомість він просить країни продовжувати робити свої поточні внески.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Згідно з новою пропозицією, яка може отримати підтримку міністрів оборони країн-членів НАТО, коли вони зберуться в Брюсселі наступного тижня, члени Альянсу зобовʼязуються витрачати щонайменше €40 мільярдів на рік на летальну і нелетальну допомогу для України.

Джерела кажуть, що це відповідатиме середньорічним внескам з моменту вторгнення Росії у 2022 році.

НАТО визначить цілі пожертвувань для кожної країни на основі відсотка від її валового внутрішнього продукту, а потім, ймовірно, опублікує підсумки в щорічному звіті.

Мета — забезпечити більшу прозорість щодо того, що члени Альянсу надають Україні, і водночас мʼяко тиснути на тих членів, які не виконують своїх зобовʼязань, кажуть співрозмовники агентства. Майже половина допомоги припадатиме на США, а решта — на 31 країну-члена Альянсу.

Хоча цей план не передбачатиме нових грошей, НАТО сподівається, що він дасть Києву більшу передбачуваність щодо рівня підтримки в найближчі роки.

За словами джерел, цю пропозицію широко підтримують майже всі члени Альянсу, хоча Угорщина залишається найбільшим противником. Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан попросив, щоб його країна мала можливість відмовитися від будь-якої поглибленої підтримки України.