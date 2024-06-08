Генштаб ЗСУ: За добу росіяни втратили 1 210 військових, 9 танків і 36 артсистем

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Протягом минулої доби армія РФ втратила 1 210 своїх військових (пораненими та вбитими), а також військову техніку.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Зокрема, Сили оборони знищили ще 9 російських танків, 9 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, один засіб ППО, 59 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 7 крилатих ракет, 68 одиниць автомобільної техніки і десять — спецтехніки.

Загальні орієнтовні втрати росіян від першого дня повномасштабного вторгнення на територію України можна переглянути в інфографіці:

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих. Київ тривалий час цього не робив, заявляючи, що дані розкриють після війни.

25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових — 31 тисяча. Кількості поранених і зниклих безвісти він не назвав.