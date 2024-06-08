Уночі українська ППО збила 9 із 13 дронів і ракету Х-59

Новини

Getty Images / «Бабель»

У ніч на 8 червня росіяни випустили по Україні керовану авіаракету Х-59 із Курської області РФ, 13 дронів Shahed-131/136 з районів Курська та мису Чауда, що у Криму.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Українська ППО збила 9 дронів і одну ракету Х-59 у межах Харківської, Запорізької, Полтавської та Дніпропетровської областей.

Голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак повідомив, що вночі у Дніпровському та Синельниківському районах збили два дрони.