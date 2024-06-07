Кабмін дозволив бронювати до 100% працівників підприємств ОПК та енергетики

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Керівники підприємств оборонно-промислового комплексу та енергетики зможуть бронювати до 100% працівників.

Відповідне рішення ухвалив Кабмін, пише Мінекономіки.

Уряд вніс зміни до постанови № 76 від 27 січня 2023 року, які передбачають:

бронювання 100% працівників підприємствами ОПК, які мають контракти для ЗСУ та інших військових формувань. Працівники можуть бути заброньовані на період дії таких контрактів;

бронювання 100% працівників підприємствами електроенергетичного, ядерно-промислового, вугільно-промислового та нафтогазового комплексів і підприємств, які відновлюють чи ремонтують зруйновані або пошкоджені підприємства енергетичного комплексу;

бронювання 100% працівників підприємствами, що будують фортифікації, на період дії договору будівництва.

Для поліцейських і працівників ДСНС у разі обґрунтованої потреби міністра внутрішніх справ кількість заброньованих працівників може перевищувати 50%. Очільник МВС Ігор Клименко вже заявив, що в Україні забронювали 90% рятувальників і поліцейських.

Крім того, для критичних підприємств збільшили термін бронювання — від 6 місяців до 12 місяців, а також дозволили бронювати військовозобовʼязаних із дефіцитними військово-обліковими спеціальностями.

Також уряд спільно з бізнесом та експертним середовищем продовжує напрацьовувати нові підходи до бронювання.