В Україні забронювали 90% рятувальників і поліцейських

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Пресслужба ДСНС

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що вдалося забронювати 90% особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) і Національної поліції.

Водночас 10% незаброньованих рятувальників мають вибір — мобілізовуватися до лав Збройних Сил України, Національної гвардії або Державної прикордонної служби.

У ДСНС забронювали всіх працівників підрозділів оперативного реагування (пожежники, сапери, рятувальники, хіміки, інженери тощо).

Тим часом 10% поліцейських, які підлягають мобілізації, можуть долучитися до бригади «Лють» або додатково створених трьох бойових бригад Національної поліції України. Бригада «Лють» — це воєнізований підрозділ Департаменту поліції особливого призначення, який створили в січні 2023 року.

За словами Клименка, у відповідній постанові Кабміну йшлося, що кількість військовозобовʼязаних працівників ДСНС і Нацполіції, які підлягають бронюванню, може становити понад 50% за окремим рішенням міністра оборони. Для цього міністр внутрішніх справ мав подати звернення. Після цього ухвалили рішення про бронювання 90% працівників.

На сайті Кабміну також є петиція до уряду, у якій вимагають забронювати від мобілізації весь особовий склад пожежної охорони та служби надзвичайних ситуацій, оперативно-рятувальної служби та інших працівників цивільного захисту. Вона набрала вже майже 31 тисячу підписів з необхідних для розгляду 25 тисяч.

Петиція зʼявилася 31 травня, коли тривала дискусія про необхідність бронювання понад 50% військовозобовʼязаних рятувальників.