Росія відправляє на Кубу групу військових кораблів. Гавана запевняє, що вони не несуть ядерної зброї

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Росія відправляє до Гавани (Куба) групу військових кораблів. Вони мають прибути вже наступного тижня.

Як передає Reuters, Міністерство закордонних справ Куби заявило, що «цей візит відповідає історичним дружнім відносинам між Кубою і Російською Федерацією і міжнародним правилам».

МЗС також завило, що жоден із кораблів РФ не несе ядерної зброї, тому їх перебування в регіоні не становить загрози.

Заява пролунала за день після того, як офіційний представник США повідомив журналістам, що Росія планує відправити бойові кораблі в Карибський регіон (до Куби та Венесуели) для проведення військово-морських навчань.

Військово-морські сили США уважно стежитимуть за ситуацією, але поки не вважають прибуття невеликої кількості російських літаків і кораблів загрозою.