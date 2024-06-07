FT: Єврокомісія вже в червні рекомендуватиме почати переговори про вступ України до ЄС

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Reuters / «Бабель»

Європейська комісія рекомендуватиме почати переговори про вступ України до Європейського Союзу вже в червні — до того, як Угорщина візьме на себе головування у блоці.

Про це пише Financial Times з посиланням на три джерела, що знайомі з цим питанням.

Єврокомісія наполягатиме на початку офіційних переговорів вже цього місяця, щоб дати Україні позитивний сигнал. Сьогодні, 7 червня, Комісія має оголосити, що Україна відповідає раніше невиконаним критеріям — антикорупційні заходи, обмеження політичного лобіювання, правила декларування активів для державних чиновників та захист мов національних меншин.

Також Єврокомісія рекомендуватиме почати переговори про вступ до Євросоюзу із Молдовою, але не з Грузією, де нещодавно ухвалили суперечливий закон про «іноагентів».

Рекомендація Брюсселю вимагає одностайності з боку усіх країн-членів ЄС. Очікують, що Угорщина виступатиме проти початку переговорів про вступ України до ЄС через ситуацію з правами угорської меншини в Україні. А враховуючи те, що з 1 липня Угорщина перебирає головування в Євросоюзі, вона отримає додаткові важелі, щоб визначати порядок денний зустрічей, на яких обговорюються питання, пов’язані з Україною. Бельгія, яка зараз головує в ЄС, сподівається домогтися одностайності та провести перший раунд переговорів про вступ 25 червня.

Ще в березні 2024 року Єврокомісія підготувала переговорну рамку щодо членства України в ЄС. А в травні Бельгія, яка зараз головує в ЄС, підтвердила наміри організувати в червні міжурядову конференцію з Україною. Тобто фактичний початок переговорів про вступ України до ЄС має відбутися до завершення бельгійського головування.

Коли ми станемо членом ЄС?

Це станеться лише після того, як Україна виконає всі вимоги та повністю впровадить всі європейські стандарти.

В історії розширення ЄС є різні приклади. Фінляндія подала заявку в 1992 році, а вже в 1995-му стала членом Євросоюзу. Польща подала заявку в 1994-му та ввійшла до ЄС через 10 років. Остання країна, яка приєдналася до Євросоюзу, — Хорватія. Вона подала заявку у 2003 році й у 2013-му стала новим членом ЄС.

Також є країни, які досі лишаються кандидатами на вступ. Це чотири балканські країни: Албанія, Північна Македонія, Чорногорія та Сербія. Такий самий статус має Туреччина. Але в усіх цих країнах процес гальмується. Туреччина взагалі не відповідає вимогам ЄС і не виявляє бажання туди вступати. У Сербії більшість населення не хоче до Євросоюзу, а сама країна має тісні звʼязки з Росією. Албанія ще навіть не розпочала переговори про вступ, у Чорногорії зі зміною уряду змінюється й зовнішньополітична орієнтація — то на ЄС, то на Сербію. Найбільше для вступу в Євросоюз робить Північна Македонія, але її прогрес блокують сусіди. Спочатку Греція вимагала змінити назву — і македонці це зробили, тепер Болгарія вимагає від Північної Македонії визнати, що її народ і мова мають болгарське коріння та походять саме з Болгарії.

Найважливіше — після отримання статусу кандидата все залежить від української влади. Вона отримала чіткий перелік реформ, які треба втілити, а суспільство має можливість контролювати цей процес. До того ж статус кандидата означатиме доступ до фінансових фондів Євросоюзу — фактично сам ЄС даватиме гроші на проведення реформ. Точно можна сказати одне: що швидше Україна реформуватиметься, то скоріше вона зможе стати членом ЄС.