Генштаб ЗСУ: Минулої доби Сили оборони знищили ще 64 російські артсистеми та два засоби ППО

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Протягом минулої доби армія РФ втратила 1 080 своїх військових (пораненими і вбитими), а також військову техніку.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Зокрема, Сили оборони знищили ще шість російських танків, 20 бойових броньованих машин, 64 артилерійські системи, два засоби ППО, 40 БпЛА оперативно-тактичного рівня, один корабель або катер, 56 одиниць автомобільної техніки і вісім — спецтехніки.

Загальні орієнтовні втрати росіян від першого дня повномасштабного вторгнення на територію України можна переглянути в інфографіці:

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих. Київ тривалий час цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових — 31 тисяча. Кількості поранених і зниклих безвісти він не назвав.