Вночі українська ППО збила 48 дронів із 53 випущених і всі ракети. Росіяни атакували критичну інфраструктуру

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У ніч на 7 червня року росіяни атакували обʼєкти критичної інфраструктури України з бомбардувальників Ту-95МС з повітряного простору Саратовської області РФ та ударними дронами Shahed-131/136 з Приморсько-Ахтарську, Єйська і Курська, що в Росії, та мису Чауда в Криму.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Усього росіяни випустили по Україні пʼять крилатих ракет Х-101/Х-555 і 53 ударних БпЛА Shahed-131/136.

Мобільні вогневі групи Сил оборони України, винищувальна авіація, підрозділи зенітних ракетних військ і радіоелектронної боротьби Повітряних сил збили 48 дронів із 53 випущених і всі пʼять крилатих ракет Х-101/Х-555 у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Харківській, Київській та Хмельницькій областях.

Очільник Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив, що внаслідок нічної атаки росіян сталася пожежа на одному з промислових обʼєктів на Київщині. Ліквідація наслідків пожежі триває, минулося без постраждалих.