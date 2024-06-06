Президент Зеленський відвідав Францію до 80-річчя висадки у Нормандії. Що відомо

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Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою прибули на пляж Омаха-Біч у Франції, де пройшла церемонія з нагоди «Дня Д» — 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії у Другій світовій війні.

Як передає France 24, Зеленського зустріли бурхливими оплесками й радісними вигуками. На події він зустрівся з міжнародними лідерами, зокрема з президентом Франції Емманюелем Макроном і президентом США Джо Байденом.

На церемонію також прибули король Великої Британії Чарльз III та премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Очікується, що урочистості стануть символічним майданчиком для важливих заходів, зустрічей і рішень для зміцнення України.

Зеленський назвав «День Д» нагадуванням про мужність у прагненні до свободи й демократії.

«Ця подія та день є нагадуванням про мужність і рішучість, продемонстровані у прагненні до свободи та демократії. Тоді союзники захищали свободу Європи, українці це роблять зараз. Єдність перемогла тоді, і справжня єдність зможе перемогти сьогодні», — сказав Зеленський.

Після цього він приєднався до інших світових лідерів і ветеранів Другої світової війни.

Водночас Макрон на події заявив, що Франція та союзники продовжать підтримувати Україну.

«Ми тут і не станемо слабшати», — сказав Макрон у своїй промові.

Зі свого боку, Байден, посилаючись на російсько-українську війну, заявив на церемонії, що в Україну вторгся «тиран, який прагне панувати», і що демократія зараз під загрозою більшою, ніж будь-коли з часів Другої світової війни.

Що відомо про День висадки у Нормандії

У цей день, 6 червня 1944 року, війська союзників висадилися на узбережжі Нормандії у Франції. Це прискорило поразку Німеччини в Другій світовій війні. Початкова фаза операції «Володар» стала найбільшою висадкою морського десанту — у ній брали участь майже три мільйони солдатів з Великої Британії, США і Канади. 6 червня ввійшло в історію як «День Д» — військовий термін для позначення початку операції.

До вторгнення готувалися понад рік, керував ним американський генерал Двайт Ейзенхауер. Союзники запустили масштабну кампанію з дезінформації німців, щоб приховати справжні час і місце висадки. Для цього створили кілька фальшивих армій з картонними літаками та надувними танками. Допоміг союзникам і сприятливий прогноз погоди. Німецьке командування не очікувало на вторгнення, а Гітлер напередодні висадки ліг спати, і його не наважувалися будити до обіду наступного дня.