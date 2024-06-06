Boeing Starliner не зміг пристикуватися до МКС з першої спроби — проблеми з двигунами

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Космічний корабель Boeing Starliner упустив свій перший шанс пристикуватися до Міжнародної космічної станції 6 червня. Астронавти вирішили не робити цього сьогодні, бо чотири з 28 двигунів вийшли з ладу.

Про це повідомили в NASA.

Це перше вікно стикування зʼявилося о 16:15 за Гринвічем (о 19:15 за Києвом.) Наступна можливість для Starliner стикуватися з орбітальною лабораторією відкривається о 17:33 за Гринвічем (20:33 за Києвом).

Оновлення: Космічний корабель Starliner пристикувався до Міжнародної космічної станції з другої спроби. Астронавти Баррі Вілмор і Суні Вільямс скоро відправляться в орбітальну лабораторію.

Наразі вдалося відновити роботу двигунів, які вийшли з ладу. Космічний корабель Starliner виконує обережне наближення до Міжнародної космічної станції.

NASA веде пряму трансляцію, на якій можна побачити, як Starliner вперше пристиковується до МКС.

Астронавти-ветерани NASA Баррі Вілмор і Суні Вільямс повинні провести на МКС приблизно вісім днів, піддаючи космічний корабель серії випробувань, щоб отримати для Boeing сертифікат для польотів астронавтів NASA у довготривалих місіях до та з МКС.