Boeing Starliner не зміг пристикуватися до МКС з першої спроби — проблеми з двигунами
- Автор:
- Ліза Бровко
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Космічний корабель Boeing Starliner упустив свій перший шанс пристикуватися до Міжнародної космічної станції 6 червня. Астронавти вирішили не робити цього сьогодні, бо чотири з 28 двигунів вийшли з ладу.
Про це повідомили в NASA.
Це перше вікно стикування зʼявилося о 16:15 за Гринвічем (о 19:15 за Києвом.) Наступна можливість для Starliner стикуватися з орбітальною лабораторією відкривається о 17:33 за Гринвічем (20:33 за Києвом).
Оновлення: Космічний корабель Starliner пристикувався до Міжнародної космічної станції з другої спроби. Астронавти Баррі Вілмор і Суні Вільямс скоро відправляться в орбітальну лабораторію.
Наразі вдалося відновити роботу двигунів, які вийшли з ладу. Космічний корабель Starliner виконує обережне наближення до Міжнародної космічної станції.
NASA веде пряму трансляцію, на якій можна побачити, як Starliner вперше пристиковується до МКС.
Астронавти-ветерани NASA Баррі Вілмор і Суні Вільямс повинні провести на МКС приблизно вісім днів, піддаючи космічний корабель серії випробувань, щоб отримати для Boeing сертифікат для польотів астронавтів NASA у довготривалих місіях до та з МКС.