НАТО планує надавати Україні більше розвідданих про можливості Росії в cфері радіоелектронної боротьби

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НАТО планує розширити співпрацю з Україною в галузі оборонних технологій і ділитися більшою кількістю розвідувальних даних про можливості Росії в сфері радіоелектронної боротьби.

Про це пише Bloomberg.

Помічник генерального секретаря НАТО Девід ван Веел заявив, що Альянс готує нову угоду про обмін інформацією, зокрема й про ланцюги поставок безпілотників. Угоду мають завершити до липневого саміту НАТО у Вашингтоні.

Одна з цілей такої програми — допомогти Україні стати масштабним постачальником технологій після закінчення війни. За словами ван Веела, НАТО також хоче повторити деякі приклади швидкого впровадження і розгортання технологій, які спостерігаються в Україні з початку війни.

Про це ван Веел розповів на першому Форумі оборонних інноваторів. У конференції взяли участь представники з 17 країн, зокрема Україна, Бельгія та США, а також представники десятків стартапів, що створюють бойове обладнання.

Головною темою заходу була протидія постійному впливу з боку Росії на системи GPS, через що деякі українські безпілотники та іноземна високоточна зброя стають неефективними.

Крім того, російський вплив на системи GPS все більше впливає на країни-члени НАТО в Північній Європі, зокрема порушуючи авіарейси та рух морських суден у Балтії та Фінляндії.

Багато розробників уже працюють над безпілотниками, що не покладатимуться на GPS.