Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який зменшить навчальне навантаження на викладачів закладів вищої освіти

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Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 9600, який зменшує навчальне навантаження на викладачів закладів вищої освіти.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Відтепер для читання лекцій, семінарів і консультацій у викладачів буде не 600, а до 400–500 годин на рік. Мета цього законопроєкту — виділити викладачам більше часу на наукові дослідження, розробки, цікаві проєкти, інновації та професійне зростання. Тому мінімум 30% навантаження має становити наукова робота.

Також автори законопроєкту пропонують гнучку систему стимулів і винагород для викладачів за «дійсно ефективну наукову діяльність — щоб не було статей для галочки», зазначив Федоров.

Цей законопроєкт важливий для євроінтеграції, його функція — виконання зобовʼязань за статтею 431 Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом щодо реформування та модернізації системи вищої освіти, зближення у межах Болонського процесу, підвищення рівня якості вищої освіти та розширення можливостей закладів вищої освіти.

Крім того, цей законопроєкт наближає навантаження українських науково-педагогічних працівників до рівня колег в європейському просторі вищої освіти.

«Трансформація освіти на всіх ланках триває. Університети мають стати справжнім серцем розвитку науки, місцем, де народжуються нові ідеї та технології», — заявив Федоров.