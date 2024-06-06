У Києві колишній військовий напав на представника ТЦК. Виявилось, що він рік тому самовільно залишив свою частину

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Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

У Києві 5 червня біля станції метро «Хрещатик» невідомий чоловік напав на представників територіального центру комплектування та соціальної підтримки і вдарив одного з них у обличчя.

Київський міський ТЦК та СП повідомляє, що нападником виявився колишній військовослужбовець, який в кінці квітня 2023 року самовільно залишив свою частину (СЗЧ), тобто втік.

ТЦК заявляє, що конфлікт спровокував нападник. Він сам підійшов до військовослужбовців, але відмовився показувати військово-облікові документи, коли у нього їх попросили. Натомість він почав погрожувати та вдарив одного з військовослужбовців. Нападника затримала поліція. Причини своїх агресивних дій чоловік пояснити не зміг.

Тепер справою займатиметься Державне бюро розслідуваннь. Відкрито кримінальне провадження за фактом СЗЧ, за що загрожує тримання у дисциплінарному батальйоні протягом кількох років.