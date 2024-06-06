У ЄС стартували вибори до Європарламенту. Першими голосують Нідерланди

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Reuters / «Бабель»

Сьогодні, 6 червня, у Євросоюзі розпочалися вибори до Європарламенту. Нідерланди стали першою країною, яка голосує на виборах депутатів ЄП нового скликання.

Про це повідомляє NOS.

Виборчі дільниці у Нідерландах відкривалися о 07:30 і працюватимуть до 21:00. Окремі дільниці відкрилися ще раніше — з шостої ранку і навіть з початку доби.

Загалом європейські виборці цього разу обиратимуть до законодавчого органу ЄС 720 депутатів, які представлятимуть їхні країни. У різних європейських країнах вибори проходять в один із чотирьох днів — з 6 до 9 червня — залежно від національних звичаїв голосування.

6 червня голосують лише Нідерланди. В інших 26 державах ЄС вибори відбудуться найближчими днями. У Чехії вони заплановані на 7—8 червня, в Італії — на 8—9 червня. Більшість країн Євросоюзу голосуватиме 9 червня.

Що відомо про вибори до Європарламенту

Європейський парламент — це законодавчий орган Європейського Союзу, який є важливим майданчиком для політичних дебатів, ухвалення рішень і законів, що обовʼязкові для всіх країн блоку. Він контролює Європейську комісію, яка є виконавчим органом, та затверджує її президента. І найголовніше — депутати ЄП голосують за бюджет ЄС.

Водночас, на відміну від національних парламентів, європарламентарі не мають законодавчої ініціативи і разом з Радою ЄС голосують за документи, які готують у Єврокомісії. Вони лише можуть вносити поправки чи певні зміни до готових документів.

ЄП заснували у 1958 році, а з 1979-го вибори до нього відбуваються кожні пʼять років. Депутатів до законодавчого органу ЄС обирають громадяни 27 країн — членів блоку, аби обранці представляли їхні інтереси.

Загальна кількість представників у Європарламенті для кожної держави ЄС вираховується за так званим «принципом дегресивної пропорційності». Простими словами, депутат Європарламенту від великої країни представляє більше людей, ніж депутат Європарламенту від малої країни. Це дозволяє меншим за розміром державам мати більше депутатів, ніж вони мали б за «чесним» пропорційним розподілом.

Як вибори до ЄП стосуються України

Як і зазначалося раніше, Європарламент — один із ключових органів в ухваленні рішень і розподіленні бюджету ЄС. Наприклад, панування в ньому проросійських політиків могло б означати послаблення європейської підтримки України.