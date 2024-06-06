У Чехії пасажирський потяг, що прямував до України, зіштовхнувся з вантажним. Є загиблі та поранені

Новини

У Чехії в районі міста Пардубиці зіштовхнулись пасажирський і вантажний потяги. Перший прямував до українського міста Чоп.

Про це повідомляють медіа iDNES, чеська пожежна служба та поліція.

Аварія сталася вночі. У пасажирському експресі компанії RegioJet їхали 380 людей. У товарному потягу з 21 вагона лише машиністи.

Пресслужба «Укрзалізниці» повідомила, що причіпні вагони, у яких люди їхали до Чопа, були розташовані всередині поїзда. Загиблих або серйозно постраждалих серед пасажирів у них не було. «Попри форс-мажор на чеській території, «Укрзалізниця» працює над організацією перевезення пасажирів поїздів, які затримаються, до місць призначення», — йдеться в повідомленні.

В інших вагонах загинули четверо людей, понад 20 — з різними травмами. Причини аварії розслідують. На місті працює слідча група.

За попередніми даними, зіткнення сталося через помилку машиніста RegioJet. Фото і відео вказують, що після зіткнення перший вагон позаду локомотива експресу Regiojet зійшов з рейок і частково перекинувся.