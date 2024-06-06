Генштаб ЗСУ заявив про втрати росіян у ще 1 300 військових. Знищили також 47 артилерійських систем

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Reuters

Генеральний штаб Збройних сил України в щоденній статистиці повідомив, що за минулу добу (5 червня) російські війська втратили орієнтовно 1 300 військовослужбовців (вбиті та поранені), 22 танки, 40 бронемашин і 48 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню, засіб ППО, 63 одиниці автотехніки та сім одиниць спецтехніки, а також 41 безпілотник.

Загальні втрати росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення, за даними Генштабу ЗСУ, такі:

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ