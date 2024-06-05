Рідкісний гість завітав до українських полярників — на станції «Вернадський» помітили імператорського пінгвіна

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Імператорський пінгвін завітав до українських полярників на наукову станцію «Академік Вернадський» в Антарктиді. Цього птаха не бачили на острові Галіндез з грудня 2020 року.

Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр.

Біологи зазначили, що такий рідкісний гість ще зовсім молодий, адже має сіре забарвлення на деяких частинах голови. Він уже два дні гуляє островом, особливо йому сподобалося місце біля геомагнітної обсерваторії.

Зазвичай імператорські пінгвіни не гніздують поблизу української станції, а їхня найближча колонія розташована за 300 кілометрів від станції «Академік Вернадський» углиб континенту.

Імператорські пінгвіни заходять якнайдалі на південь Антарктиди та розмножуються антарктичною зимою, тобто коли темно й дуже холодно. Це їхня унікальність. До того ж імператорські пінгвіни — найбільші на планеті, їхній зріст може сягати 120 см, а вага — 50 кг.