У Почаївській лаврі почала перевірку комісія Мінкультури

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Комісія Міністерства культури та інформполітики (МКІП) 5 червня розпочала перевірку державного майна у Свято-Успенській Почаївській лаврі, якою користується Українська православна церква Московського патріархату.

Про це повідомила пресслужба Мінкультури.

З 3 по 29 червня комісія перевірятиме стан збереження нерухомого майна, яке у грудні 2003 року передали в безоплатне користування УПЦ МП. Йдеться про комплекс споруд Почаївської лаври.

Комісію очолює начальниця відділу координації діяльності закладів культури департаменту культурної спадщини МКІП Ольга Рутковська.

Вона зазначила, що комісію цікавить стан збереження будівель, а також те, наскільки відбувається дотримання техніки пожежної безпеки. Також комісія перевірить збереженість ікон, іконостасів та інших речей.

«Всі ці речі описані й все це підлягає перевірці. Сьогодні робота тільки розпочалася. Це перший оглядовий виїзд», — пояснила Рутковська.

Що відбувається з Почаївською лаврою

До комплексу Почаївської лаври належить 18 споруд. В оренду УПЦ МП її передали у 2003 році. Договір про оренду уклали на 49 років, і діє він до 2052 року.

У квітні 2023 року в парламенті зареєстрували проєкт звернення до уряду про розірвання з УПЦ МП договору оренди щодо споруд монастиря.

У пояснювальній записці автори пояснили ініціативу тим, що Свято-Успенська Почаївська лавра «є джерелом «русского міра» і «стала форпостом антиукраїнських сил та осередком міжконфесійного протистояння й розбрату».

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради у квітні 2023 року рекомендував перевірити дотримання умов договору про використання УПЦ МП споруд Почаївської лаври. Того ж місяця Мінкультури створило відповідну комісію.

Тим часом у березні Священний синод Православної церкви України (ПЦУ) вирішив започаткувати свій чоловічий монастир із назвою «Почаївська Свято-Успенська Лавра Тернопільської єпархії ПЦУ».