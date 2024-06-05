Аудит: «Одеська кіностудія» стала збитковою і ризикує припинити існування

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«Одеська кіностудія» через неефективні управлінські рішення керівництва та бездіяльність акціонерів стала збитковою і ризикує припинити своє існування.

Про це йдеться у висновку Південного офісу Державної аудиторської служби України.

Перевірка виявила, що за останні п’ять років через неефективні управлінські дії та рішення кіностудія недоотримала доходів або втратила таку можливість, а також здійснила зайві витрати на загальну суму понад 400 мільйонів гривень.

Зокрема досі не проведена державна реєстрація речових прав на нерухоме майно — земельні ділянки ПрАТ «Одеська кіностудія», що розташовані в елітній зоні Одеси на узбережжі Чорного моря загальною площею 6,62 га.

Аудитори кажуть, що таке зволікання може привести до безповоротної втрати кіностудією цих земель, первісна вартість яких складає понад 61 мільйон гривень.

Крім того, не проведення переоцінки вартості майна, що належить кіностудії, призвело до заниження вартості її активів на майже 200 мільйонів гривень.

Значні проблеми кіностудії пов’язані з доходами від авторських прав на свою продукцію. Наприклад, під час аудиту встановлено, що Держагентство з питань кіно передало приватній структурі ТОВ «Фірма Будущеє» виключні майнові авторські права на використання Фільмофонду, створеного «Одеською кіностудією художніх фільмів» у період з 1955 по 1991 роки.

Фільмфонд нараховує 269 картин, серед яких «Д’Артаньян і три мушкетери», «Пригоди Електроніка», «Місце зустрічі змінити не можна», «Діти капітана Гранта» тощо. Як результат «Одеська кіностудія» не отримала додаткових надходжень на суму майже 13 мільйонів гривень.

Окремою проблемою залишається отримання доходів від роялті, які є значно меншими, ніж собівартість створених протягом п’яти останніх років компанією фільмів. Така ситуація може завдати збитків на суму понад 40 мільйонів гривень, кажуть аудитори.