Доходи росії від нафти зростають на 50% — Кремль адаптується до санкцій

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У травні надходження до російського державного бюджету від нафти зросли майже на 50% порівняно з минулим роком. Це повʼязано зі зростанням цін на нафту та тим, що Кремль адаптується до санкцій.

Про це пише Bloomberg, зробивши підрахунки на основі даних Міністерства фінансів рф.

Минулого місяця податки, повʼязані з нафтою, зросли до ₽632,5 мільярда, тобто до $7,1 мільярда, а загальна виручка від нафти і газу зросла на 39% — до ₽793,7 мільярда.

Доходи зросли після підвищення цін на нафту марки Urals. Російське міністерство розрахувало травневі податки на основі ціни Urals у $74,98 за барель проти $58,63 рік тому.

Обмеження і цінова стеля на нафту в $60, запроваджена країнами G7 («Великої сімки») мали на меті зменшити приплив до росії нафтодоларів, які потрібні їй для фінансування війни проти України. Однак Москва пристосувалася до санкцій, зокрема й до заборони Європейського Союзу на імпорт російської нафти — вона тепер використовує великий тіньовий флот танкерів і продає за допомогою них свою нафту азійським клієнтам.

Доходи росії від нафти у травні могли бути вищими, якби вони не постраждали від суттєвих субсидій виробникам палива в країні. Російський уряд виплатив підприємствам майже ₽202 мільярди за внутрішні поставки дизеля та бензину.

Утім, хоч є зростання доходів від нафти і газу, Кремль пропонує скоротити загальний прогноз доходів від галузі на 2024 рік. Очікується, що цьогоріч бюджет рф отримає від промисловості ₽10,99 трильйона, як порівняти з попередньою оцінкою в ₽11,5 трильйона.