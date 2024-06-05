Прикордонник з Луганщини втік зі служби в окупацію, але вважався полоненим. Його дружина отримувала за нього виплати

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Працівники Державного бюро розслідувань заочно повідомили про підозру прикордоннику та його дружині, які, перебуваючи на тимчасово окупованій території, незаконно оформили собі виплату, призначену сімʼям військовополонених.

Про це повідомили у пресслужбах ДБР і Офісу генерального прокурора України.

За даними слідства, у перший день російського повномасштабного вторгнення в Україну, 24 лютого 2022 року, чоловік самовільно залишив місце служби в Старобільському районі Луганської області. Він виїхав на тимчасово окуповану територію Луганщини, де перебувала його дружина.

Вона направила до командування чоловіка документи, що його начебто захопили в полон росіяни. Так, подружжя з липня 2022 до січня 2024 року незаконно отримувало виплати, передбачені для сімей військовополонених. Загальна сума отриманих шахрайським шляхом державних коштів перевищує 2,6 мільйона гривень.

При цьому чоловік навіть намагався влаштуватися на службу до незаконно створених правоохоронних органів «ЛНР».

Колишнього прикордонника підозрюють у дезертирстві та шахрайстві (ч. 4 ст. 408, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України). Його дружині заочно повідомили про підозру в шахрайстві (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України). Подружжю загрожує до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Зараз правоохоронці вирішують питання про арешт їхнього майна, зокрема банківського рахунку, на який подружжя незаконно отримувало виплати.