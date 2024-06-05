У Лондоні кібератака змусила лікарні припинити надання медичних послуг

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Enrique Saldivar / Flickr

У Лондоні кілька великих лікарень були змушені скасувати операції, аналізи крові та прийоми через кібератаку на медичну лабораторію, що працює з Національною службою охорони здоровʼя Англії.

Про це повідомляє CNN.

Усі постраждалі лікарні співпрацюють із компанією Synnovis, яка надає медичні лабораторні послуги Національній службі охорони здоровʼя (NHS). Напередодні компанія заявила, що зазнала атаки програм-вимагачів. Це вплинуло на всі її ІТ-системи та призвело до перебоїв у роботі лабораторій компанії. Найбільше атака порушила надання послуг, що стосуються аналізів крові та переливання.

У Національній службі охорони здоровʼя заявили, що атака «суттєво вплинула на надання послуг» у лікарнях Лондону, але додали, що невідкладна допомога доступна.

У NHS і Synnovis вибачилися перед пацієнтами та їхніми родинами за незручності. Там заявили, що разом з Національним центром кібербезпеки оцінюють наслідки інциденту та намагаються якнайшвидше їх усунути.

Програми-вимагачі — це зловмисне програмне забезпечення, яким хакери атакують компʼютери жертв. Такий вірус може блокувати доступ до сервера, викрадати й кодувати секретну інформацію, вимагаючи викуп в обмін на доступ до сервера чи повернення інформації. Напади на обʼєкти охорони здоровʼя у Великій Британії стаються рідше, ніж у США, кажуть експерти. За їхніми словами, частково це тому, що більшість британських закладів охорони здоров’я — державні, а уряд ніколи не платить.