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У застосунку «Дія» зʼявилося посвідчення ветерана.

Цей документ поширюється на учасників бойових дій і війни, людей з інвалідністю внаслідок війни, постраждалих учасників Революції гідності, а також на членів сімей загиблого ветерана війни або загиблого захисника/захисниці.

Як додати посвідчення?

Оновіть застосунок, прогортайте всі документи в «Дії» — натисніть «Додати документ» — оберіть «Посвідчення ветерана» — дайте дозвіл на отримання даних і натисніть «Додати посвідчення».