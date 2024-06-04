ДБР провело обшуки у заступника Кличка Усова

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Держбюро розслідувань 4 червня проводило обшуки в кабінеті Костянтина Усова — заступника мера Києва Віталія Кличка.

Цю інформацію підтвердили в КМДА.

В Усова вилучили компʼютер, телефон та особисті гроші. За словами заступника Кличка, на його прохання співробітники ДБР зафіксували номери кожної вилученої купюри задля «уникнення маніпуляцій».

Зі слів Усова, розслідування стосується роботи у сфері міських перевезень.

«Суспільне» раніше писало, що його підозрюють у вимаганні в автоперевізника хабарів на системній основі.

Сам Усов запевнив, що «якщо хтось із представників міста брав участь у будь-якій протизаконній діяльності, покривати їх ніхто не буде».

Усов також у своїй заяві згадав про «замовні протести маршрутної мафії, погрози та шантаж працівників мерії міста» та «кримінальні провадження, обшуки ... під час загострення правовідносин з приватними перевізниками у минулому».

ДБР про обшуки поки офіційно не повідомляло.