ДБР провело обшуки у заступника Кличка Усова
- Автор:
- Оля Березюк
- Дата:
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Держбюро розслідувань 4 червня проводило обшуки в кабінеті Костянтина Усова — заступника мера Києва Віталія Кличка.
Цю інформацію підтвердили в КМДА.
В Усова вилучили компʼютер, телефон та особисті гроші. За словами заступника Кличка, на його прохання співробітники ДБР зафіксували номери кожної вилученої купюри задля «уникнення маніпуляцій».
Зі слів Усова, розслідування стосується роботи у сфері міських перевезень.
«Суспільне» раніше писало, що його підозрюють у вимаганні в автоперевізника хабарів на системній основі.
Сам Усов запевнив, що «якщо хтось із представників міста брав участь у будь-якій протизаконній діяльності, покривати їх ніхто не буде».
Усов також у своїй заяві згадав про «замовні протести маршрутної мафії, погрози та шантаж працівників мерії міста» та «кримінальні провадження, обшуки ... під час загострення правовідносин з приватними перевізниками у минулому».
ДБР про обшуки поки офіційно не повідомляло.