Напад на українських волонтерів у Празі: чеська поліція відпустила затриманих іноземців

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Pedro Szekely / Flickr

Чеська поліція відпустила чотирьох раніше затриманих іноземців після інциденту з нападом на волонтерів, що збирали гроші для України в Празі. Усім їм не предʼявили звинувачень.

Про це повідомив речник міської прокуратури Праги Алеш Цимбала, передає портал Novinky.

За його словами, прокуратура вважає, що нічого кримінального не сталося, однак слідчі ще розбираються, чи повідомляти їм про підозру у скоєнні правопорушення.

«З огляду на наявні наразі докази не вдалося зробити висновок про кримінальну відповідальність когось із затриманих», — сказав речник.

І додав, що затримані мали громадянство однієї з країн Європейського Союзу. За даними Novinky, у них були німецькі паспорти.

За словами джерела Novinky, насамперед криміналісти розглядали дії двох людей — жінки з парасолькою та чоловіка. Утім, з записаних відео інциденту не видно, що чоловік вдарив волонтера. Тілесних ушкоджень ні в кого не виявили, а отже й суспільно шкідливої ​​поведінки затриманих, яка могла б мати кримінальний характер, поліцейські не виявили.

Інцидент стався 1 червня в Празі, коли російськомовні іноземці напали на волонтерів ініціативи Prague Maidan. За словами однієї з волонтерок, їхня група щосуботи ставить палатку з написом Russia Hands Off Ukraine на Старомнєській площі, продає мерч, збирає пожертви у волонтерську скриньку.