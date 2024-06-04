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Instagram тестує рекламу, яку не можна пропустити. Рекламні оголошення відображають таймер зворотного відліку, що не дозволяє користувачам переглядати щось інше, допоки не закінчиться реклама.

Про це представник Meta повідомив виданню TechCrunch.

«Ми завжди тестуємо формати, які можуть принести користь рекламодавцям. За результатами тестування ми інформуємо, чи будуть офіційні зміни в Instagram», — сказав він.

Нова функція призведе до того, що соціальна мережа стане схожою на безкоштовну версію YouTube, яка вимагає від користувачів переглядати рекламу перед відео і під час.

Нову функцію «рекламної паузи» спочатку помітив користувач програми Instagram Ден Леві, який опублікував відповідний скриншот на X. Instagram не дозволяв згортати рекламу.

Інші користувачі також писали, що іноді помічали цю функцію.