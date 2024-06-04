Рада проголосувала за законопроєкт, що полегшує отримання компенсації за знищене майно на окупованих територіях

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Верховна Рада на засіданні 4 червня ухвалила в першому читанні законопроєкт № 11161 про зміни в порядку компенсацій за знищене майно на окупованих територіях.

Про це повідомив народний депутат із парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк. За відповідне рішення голосували 255 нардепів.

Законопроєкт спрощує отримання компенсації за зруйновані та пошкоджені об’єкти нерухомості, що розташовані на окупованих територіях або там, де ведуться бойові дії. Депутати пропонують прирівняти пошкоджене майно на окупованих територіях до зруйнованого.

Власник такого майна зможе подати заяву про компенсацію за прописаними процедурою та переліком документів, але без вимоги надати фото- і відеодокази майна до або після знищення/пошкодження. Фізичний огляд обʼєктів також не проводитимуть. У такому разі власник майна під час заповнення заяви на компенсацію відмовляється від права власності на таке майно на користь держави.

Йдеться про обʼєкти нерухомого майна на землях, включених до переліку територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих рф — його затверджує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.