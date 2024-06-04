СБУ викрила мережу церковних крамниць УПЦ МП, яка поширювала антиукраїнську літературу

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Служба безпеки виявила антиукраїнську літературу в мережі церковних крамниць Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) і заблокувала її поширення.

Про це пише пресслужба СБУ.

Правоохоронці вилучили проросійські видання, які пропагували релігійну нетерпимість та виправдовували війну росії проти України.

Партії такої літератури знайшли в Ужгороді, Житомирі, Миколаєві та Києві на території однієї з мереж церковних крамниць УПЦ МП. Примірники замовляли оптом у типографії на Тернопільщині.

Судово-лінгвістична експертиза підтвердила, що в цій літературі виправдовувалася збройна агресія росії проти України, є заклики до міжконфесійної ворожнечі та релігійної нетерпимості. Тим часом слідство встановило, що масове поширення таких видань могло призвести до розхитування суспільно-політичної обстановки в Україні на користь рф.

Власниці однієї з крамниць повідомили про підозру за розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію.

Зараз триває розслідування, щоб встановити обставини злочину та притягти до відповідальності всіх причетних.