The Telegraph: НАТО готує сухопутні коридори для військ США на випадок великої війни в Європі

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НАТО в Європі розробляє численні сухопутні коридори для американських військ і бронетехніки на випадок великої наземної війни з росією. Цими коридорами війська США мають швидко дістатись до східних рубежів Альянсу.

Про це пише The Telegraph.

Ці логістичні коридори створюють на тлі попереджень вищого керівництва Альянсу про те, що західні уряди повинні підготуватися до конфлікту з росією в наступні два десятиліття. Торік члени НАТО домовилися підготувати 300 тисяч військовослужбовців, які перебуватимуть у стані підвищеної готовності для захисту Альянсу.

За планом американські сили, які є частиною цього контингенту, висаджуватимуться в одному з пʼяти портів і прямуватимуть до фронту підготовленими маршрутами, зокрема потягами. Основних коридорів пʼять — вони йдуть з Нідерландів, Італії, Греції, Туреччини та Норвегії.

The Telegraph

Розробляють і коридори транспортування військ через порти на Балканах, а також через Норвегію, Швецію та Фінляндію.

Важливим нюансом є те, що в цих коридорах війська не будуть обмежені місцевими правилами, законами чи митами, тому зможуть вільно перевозити вантажі. НАТО також враховує досвід України, коли війська росії завдають масованих ракетних атак по портах та іншій логістиці. Проте це складна задача.

У кінці травня газета Financial Times писала, що в НАТО є лише 5% засобів протиповітряної оборони, потрібних для захисту східного флангу в Європі. Однак високопоставлений представник НАТО на умовах анонімності казав виданню, що можливість захищатися від ракетних та авіаційних ударів — це «основна частина плану захисту Східної Європи від вторгнення».