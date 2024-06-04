TikTok не пройшов «тест на дезінформацію» перед виборами в ЄС

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Соціальна мережа TikTok схвалила рекламу, що містить політичну дезінформацію, напередодні європейських виборів.

Про це пише Euractiv.

Міжнародна кампанія Global Witness створила 16 рекламних оголошень, спрямованих на ірландську аудиторію і з неправдивою інформацією про вибори в ЄС цього тижня, і намагалася отримати схвалення трьох платформ — TikTok, YouTube та X (колишня Twitter).

TikTok схвалив усі 16 публікацій, YouTube — 14, а X відфільтрував усі оголошення і призупинив дію фейкових акаунтів.

Усі фейкові оголошення містили контент, який може становити загрозу для виборчих процесів. Зокрема, там були попередження виборцям залишатися вдома через небезпеку насильства на виборчих дільницях і сплеск інфекційних захворювань.

Вони також містили фальшиве повідомлення про підвищення законного віку для голосування до 21 року та заклики голосувати електронною поштою, що не дозволено на європейських виборах.

У відповіді TikTok на дослідження платформа визнала, що реклама порушує її політику.

Посилаючись на внутрішнє розслідування, китайська компанія ByteDance заявила, що її системи правильно ідентифікували порушення, але реклама була схвалена через «людську помилку» модератора.