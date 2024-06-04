Кабмін схвалив Матрицю реформ — план змін з рекомендаціями партнерів

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Кабінет міністрів схвалив Матрицю реформ — план змін, який включає офіційно затверджені рекомендації партнерів України, зокрема Єврокомісії, структурні маяки Міжнародного валютного фонду, План за програмою Ukraine Facility й умови Світового Банку.

Про це повідомили на урядовому порталі.

Матриця систематизує реформи. Її створили за сприяння Світового банку, а передбачені реформи проаналізували за методологією Центру зростання Гарвардського університету. На 2024 рік разом передбачили зробити понад 200 реформ.

Серед пріоритетів у Матриці:

макроекономічні політики — база для відновлення економіки та фінансової стійкості України;

інституційні зміни — антикорупційна політика, реформа правоохоронних органів, підвищення спроможностей державних і регіональних інституцій;

структурні реформи — політики, повʼязані з людським капіталом, заходи щодо спрощення торгівлі та покращення бізнес-середовища — це реформи в ключових секторах української економіки.

Крім того, уряд запускає спеціальний сайт, де зібрали всі індикатори, зміст реформ і графік їх виконання. За словами премʼєр-міністра України Дениса Шмигаля, кожна людина в режимі реального часу зможе побачити, що Україна змінюється.