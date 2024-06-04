Депутати викликають міністра внутрішніх справ Клименка. Планують обговорити проблеми закону про мобілізацію

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МВС

Народні депутати проголосували за виклик до парламенту міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Вони хочуть обговорити з ним проблеми закону про мобілізацію, зокрема бронювання працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Про це повідомили нардепи Ярослав Железняк та Ірина Геращенко.

За словами Геращенко, депутати отримують багато повідомлень від працівників ДСНС, яких зараз примушують переводитися в поліцію, погрожуючи мобілізацією.

«Служба ДСНС працює на межі сил і можливостей, щодня рятуючи людей і розбираючи завали! Дивно вимагати мобілізації тих, хто і так на війні», — каже Геращенко.

Крім того, за її словами, прикордонники й нацгвардійці скаржаться на несправедливі доплати.

Усі ці питання депутати хочуть обговорити з міністром внутрішніх справ. За виклик Клименка проголосували 165 нардепів за необхідних 150.