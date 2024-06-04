В Індії розпочався підрахунок голосів на виборах. За результатами екзит-полів, перемагає чинний премʼєр Моді

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В Індії розпочався підрахунок голосів на цьогорічних парламентських виборах. За результатами екзит-полів, чинний премʼєр-міністр держави Нарендра Моді, найімовірніше, отримає третій термін поспіль.

Про це повідомляє CNBC.

Результати екзит-полів показали, що керівний «Національно-демократичний альянс» отримав 365 місць у нижній палаті парламенту, що складається з 543 депутатів. Партія поставила за мету дістати всі 400 місць. Водночас для отримання простої більшості достатньо 272 місця.

Опозиційний альянс INDIA на чолі з партією «Конгрес» отримав 146 голосів.

Це були наймасштабніші у світі парламентські вибори, під час котрих 970 мільйонів виборців — понад 10% населення планети — обирали новий парламент на пʼять років.

Голосування розпочалося 19 квітня, проходило в сім етапів і тривало понад шість тижнів.

Під час десятирічного правління Моді економіка Індії стабільно зростала, причому останні дані про ВВП свідчать, що економіка зросла на 8,2% у 2024 фінансовому році, який завершився в березні.

Таке зростання перевершило початковий прогноз уряду в 7,6% і втримало країну на шляху до найбільш швидкозростаючої великої економіки світу.

Наступна мета уряду — прискорити розвиток інфраструктури, яка в останні кілька років покращилася, але досі суттєво відстає від сусіднього Китаю.