В Індії розпочався підрахунок голосів на виборах. За результатами екзит-полів, перемагає чинний премʼєр Моді
- Автор:
- Олександра Амру
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Getty Images / «Бабель»
В Індії розпочався підрахунок голосів на цьогорічних парламентських виборах. За результатами екзит-полів, чинний премʼєр-міністр держави Нарендра Моді, найімовірніше, отримає третій термін поспіль.
Про це повідомляє CNBC.
Результати екзит-полів показали, що керівний «Національно-демократичний альянс» отримав 365 місць у нижній палаті парламенту, що складається з 543 депутатів. Партія поставила за мету дістати всі 400 місць. Водночас для отримання простої більшості достатньо 272 місця.
Опозиційний альянс INDIA на чолі з партією «Конгрес» отримав 146 голосів.
Це були наймасштабніші у світі парламентські вибори, під час котрих 970 мільйонів виборців — понад 10% населення планети — обирали новий парламент на пʼять років.
Голосування розпочалося 19 квітня, проходило в сім етапів і тривало понад шість тижнів.
Під час десятирічного правління Моді економіка Індії стабільно зростала, причому останні дані про ВВП свідчать, що економіка зросла на 8,2% у 2024 фінансовому році, який завершився в березні.
Таке зростання перевершило початковий прогноз уряду в 7,6% і втримало країну на шляху до найбільш швидкозростаючої великої економіки світу.
Наступна мета уряду — прискорити розвиток інфраструктури, яка в останні кілька років покращилася, але досі суттєво відстає від сусіднього Китаю.