У Празі затримали чотирьох іноземців через напад на українських волонтерів

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Поліція Чехії затримала чотирьох іноземців в аеропорту Праги після інциденту з нападом на волонтерів, які збирали гроші на підтримку України.

Про це повідомила пресслужба чеської поліції.

«За фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за підозрою у скоєнні кількох злочинів. За новими виявленими фактами справу, швидше за все, перекваліфікують. У зв’язку з тим, що триває перевірка всієї справи, ми не будемо надавати жодної додаткової інформації по справі», — зазначили там.

Інцидент стався 1 червня в Празі, коли російськомовні іноземці напади на волонтерів ініціативи Prague Maidan. За словами однієї з волонтером, їхня група щосуботи ставить палатку з написом «Russia Hands Off Ukraine» на Старомнєській площі, продає мерч, збирає пожертви у волонтерську скриньку.

На місце викликали поліцію, однак нападники зникли до прибуття правоохоронців.