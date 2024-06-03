США на Саміті миру у Швейцарії представлятимуть віцепрезидентка Гарріс та радник з нацбезпеки Салліван

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США на Саміті миру у Швейцарії представлятимуть віцепрезидентка Камала Гарріс та радник з національної безпеки Джейк Салліван.

У Білому домі заявили, що Гарріс «підтвердить підтримку США народу України та підкреслить відданість адміністрації Байдена у підтримці зусиль України щодо забезпечення справедливого та тривалого миру на основі суверенітету та територіальної цілісності України».

Джо Байдена не буде, як хотів того президент України Володимир Зеленський. Лідер України наполягав на тому, щоб у конференції взяли участь і Байден, і керівник Китаю Сі Цзіньпін. Китай офіційно взагалі відмовився відправляти свою делегацію на конференцію.

Щодо Байдена, то агентство Bloomberg писало, що президент США, найімовірніше, пропустить зустріч через заходи щодо збору коштів на свою виборчу кампанію.

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