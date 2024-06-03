США на Саміті миру у Швейцарії представлятимуть віцепрезидентка Гарріс та радник з нацбезпеки Салліван
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Gage Skidmore / Flickr
США на Саміті миру у Швейцарії представлятимуть віцепрезидентка Камала Гарріс та радник з національної безпеки Джейк Салліван.
У Білому домі заявили, що Гарріс «підтвердить підтримку США народу України та підкреслить відданість адміністрації Байдена у підтримці зусиль України щодо забезпечення справедливого та тривалого миру на основі суверенітету та територіальної цілісності України».
Джо Байдена не буде, як хотів того президент України Володимир Зеленський. Лідер України наполягав на тому, щоб у конференції взяли участь і Байден, і керівник Китаю Сі Цзіньпін. Китай офіційно взагалі відмовився відправляти свою делегацію на конференцію.
Щодо Байдена, то агентство Bloomberg писало, що президент США, найімовірніше, пропустить зустріч через заходи щодо збору коштів на свою виборчу кампанію.
- З 15 по 16 червня у швейцарському місті Бюргеншток відбудеться Глобальний саміт миру щодо України. Ключова тема — Українська формула миру та шляхи врегулювання війни, яку розвʼязала росія.
- Україна отримала підтвердження від 107 країн та організації щодо їхньої участі в Саміті. Київ запросив усі країни, які підтримують або не підтримують Україну, щоб почути думку кожного задля завершення війни, казав Володимир Зеленський.
- 3 червня очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що не знає, чи приїде на Саміт миру делегація від його країни. Він задався питанням, чи має сенс ця конференція, якщо на ній відсутня росія, як учасниця війни.