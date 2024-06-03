В Одесі 20-річну поліціянтку змило хвилею в море. Її шукають водолази

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Facebook / ДСНС

В Одесі 20-річну поліціянтку з Рівного змило хвилею в море. Зараз її шукають водолази.

Про це повідомили ДСНС та поліція Одещини.

Дівчина була на відпочинку в Одесі. Ввечері 2 червня вона вирішила сфотографуватися на пірсі на згадку про перебування в місті. В цей час перша хвиля збила її з ніг, друга — змила в море.

Наразі тіло дівчини шукають водолази. Загибель дівчини розслідує поліція, справу відкрили за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «зникла безвісти».