СБУ повідомила про підозру керівнику «Юнармії» в Криму за вербовку школярів на війну проти України

Новини

ВКонтакте

Служба безпеки України повідомила про підозру керівнику російського руху «Юнармія» (під патронажем Міноборони рф) в окупованому Криму Сергію Гаврильчуку.

Про це повідомляють пресслужба СБУ і Офіс генерального прокурора.

Гаврильчука підозрюють у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК) та виправдовуванні збройної агресії рф проти України (ч. 3 ст. 436-2 КК), за що загрожує до 12 років увʼязнення.

За даними слідства, з 2022 року на посаді керівника регіонального штабу «Юнармії» Гаврильчук пропагував серед дітей і підлітків добровільний вступ у війська рф і масово залучав школярів до своєї мілітарної організації. У лавах «Юнармії» дітей ідеологічно накачували пропагандою проти України.

Під керівництвом Гаврильчука дітей навчали тактики ведення бою, розвідувально-диверсійної підготовки та мінно-вибухової справи. Наприкінці навчального року старшокласники складають «іспит», за результатами якого Гаврильчук особисто вербує «випускників» до збройних сил рф.

«У такий спосіб фігурант виконує вказівку кремля щодо поповнення новим особовим складом окупаційних угруповань, які воюють проти Сил оборони», — зауважили в СБУ.

Гаврильчук наразі в Криму, тому його притягнуть до відповідальності в разі затримання.