Володимир Зеленський прибув до Філіппін і вперше в історії двосторонніх відносин зустрівся з президентом цієї країни

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Президент України Володимир Зеленський сьогодні вранці прибув до столиці Філіппін Маніли та вперше в історії двосторонніх відносин зустрівся з лідером цієї країни Фердинандом Маркосом-молодшим.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

Зеленський заявив, що цьогоріч Україна планує відкрити своє посольство в Манілі.

Також лідери країн на зустрічі обговорили Глобальний саміт миру та важливість присутності на ньому країн Південно-Східної Азії. Філіппіни візьмуть участь у Саміті, відзначив Зеленський.

Крім того, Зеленський і Фердинанд Маркос-молодший обговорили двосторонню співпрацю, зокрема експорт української аграрної продукції до Філіппін.

Українсько-філіппінські відносини

Дипломатичні відносини між Україною та Філіппінами тривають 32 роки. Їх офіційно встановили 7 квітня 1992 року.

Філіппіни підтримали Україну в голосуванні за резолюцію про територіальну цілісність України під час засідання Генеральної асамблеї ООН 27 березня 2014 року, а також рішуче засудили російське повномасштабне вторгнення.

За даними Бюро імміграції Республіки Філіппіни, станом на травень 2024 року в країні проживає 95 українців.