Lego представила свій перший конструктор Minecraft для дорослих

Новини

LEGO

Компʼютерній грі Minecraft нещодавно виповнилося 15 років, і на честь ювілею компанія Lego створила конструктор для численних дорослих шанувальників гри — Crafting Table.

На сайті Lego вже можна зробити передзамовлення на конструкцію з 1 195 елементів, яка коштує $89,99 (така ціна актуальна для замовлень із США). Конструктор можна передзамовити вже зараз, але його вислати зможуть лише після 1 серпня.

LEGO

У Lego запевняють, що набір включатиме «знайомі біоми, улюблених мобів і приховані великодки». Набір має вигляд ігрового столу для крафта, але всередині нього є діорама Minecraft із 12 біомами, включаючи рівнину, тайгу і вишневий гай. У наборі також представлені вісім мікрофігурок, серед яких Стів, Алекс, скелет, Кріпер і свиня.

Crafting Table також буде доступний в Австралії (129,99 австралійських доларів), Великій Британії (79,99 фунтів стерлінгів), ЄС (89,99 євро), Канаді (119,99 канадських доларів) і Сінгапурі (149,99 сінгапурських доларів).

Minecraft — це одна з найпопулярніших відеоігор в історії в жанрі «пісочниця» у відкритому світі, її створили у 2011 році. Користувач спостерігає за подіями гри від першої або третьої особи. Щомісяця в Minecraft грають понад 140 мільйонів користувачів.