Астрономи відкрили дві найдавніші й найвіддаленіші галактики

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James Webb Space Telescope

Міжнародна група астрономів оголосила про відкриття двох найдавніших і найвіддаленіших галактик, які коли-небудь бачило людство. Вони зʼявилися лише за 300 мільйонів років після Великого вибуху.

Про це пише Center for Astrophysics.

Відкриття зробили за допомогою телескопа «Джеймс Вебб» і його команди Advanced Deep Extragalactic Survey (JADES).

Через розширення Всесвіту світло від далеких галактик розтягується на більшу довжину хвилі під час його подорожі до нас. Цей ефект настільки потужний для цих двох галактик, що їхнє ультрафіолетове світло зсувається до інфрачервоних довжин хвиль, які може бачити тільки телескоп «Джеймс Вебб».

James Webb Space Telescope

Світлу потрібен час для подорожі космосом, тому найвіддаленіші галактики видно такими, якими вони були, коли Всесвіт мав близько 300 мільйонів років. Зараз йому 13,8 мільярда років.

Дві відкриті галактики називаються JADES-GS-z14-0 і JADES-GS-z14-1, причому перша є більш віддаленою.

Галактика JADES-GS-z14-0 — велика і яскрава, більшість її світла виробляють молоді зірки. Такі характеристики стали доказом, що в ранньому Всесвіті швидко формувалися масивні галактики.