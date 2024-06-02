КНДР знову запустила до сусідньої Південної Кореї повітряні кулі зі сміттям

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КНДР знову відправила до Південної Кореї повітряні кулі зі сміттям. З 1 по 2 червня кордон між країнами перетнули понад 600 повітряних куль із недопалками, папером, пластиковими пакетами та іншим.

Про це повідомляє Yonhap.

Здебільшого кулі впали в Сеулі, провінціях Кьонгі, Північний Чхунчхон і Північний Кьонсан. Військові не збивали кулі, бо не виключали, що в пакетах, прикріплених до куль, могли бути токсичні хімікати. Їхній вміст на землі перевіряли фахівці в костюмах хімзахисту.

Це вже не перша подібна «атака». На початку минулого тижня КНДР відправила до Південної Кореї близько 260 повітряних куль зі сміттям та екскрементами. Північна Корея назвала свої дії акцією «око за око» — мовляв, зробили це у відповідь на листівки із закликом до повалення режиму, що нібито відправляли активісти з території Південної Кореї також за допомогою повітряних куль.