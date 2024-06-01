Кількість загиблих від удару по пʼятиповерхівці в Харкові зросла до девʼяти

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До девʼяти зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по житловій пʼятиповерхівці в Новобаварському районі Харкова в ніч на 31 травня.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, а також Офіс генерального прокурора України.

Серед загиблих три жінки — 39, 68 і 86 років та четверо чоловіків віком 52, 64, 41 і 28 років.

Сьогодні вдень рятувальникам вдалося дістати з-під завалів тіла ще двох жертв, їхні дані встановлюють.

За даними ДСНС, унаслідок атаки постраждали 26 людей, серед яких 12-річні хлопчик і дівчинка. Росіяни повторно вдарили по тому ж місцю, коли прибули екстрені служби, тож серед поранених також — медик швидкої допомоги й поліцейська.