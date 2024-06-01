Правляча партія ПАР вперше за 30 років не набрала більшості голосів

Новини

Прявляча партія «Африканський національний конгрес» (АНК) вперше за 30 років втратила монобільшість у парламенті Південно-Африканської Республіки.

Про це свідчать дані виборчої комісії.

За результатами підрахунку 98% бюлетенів АНК набирає 40,2% голосів. Це найгірший в історії АНК результат, пише Al Jazeera, що виключає будь-які шанси на формування монобільшості, як це завжди було раніше. «Африканський національний конгрес» перемагав на всіх парламентських виборах після закінчення апартеїду в 1994 році, коли Нельсон Мандела став першим темношкірим президентом ПАР.

Опозиційна партія «Демократичний альянс», популярна переважно серед білих громадян, бізнесу та інтелігенції, за підрахунками набрала 21,69% голосів. А партія колишнього президента ПАР Джейкоба Зуми «Спис Нації» набрала 14,7%. Ліворадикальна партія «Борці за економічну свободу» набрала 9,4% голосів. Загальна явка на вибори становила 58,6%.

Associated Press пише, що для інвестиційної привабливості країни «Африканському національному конгресу» краще обʼєднання з «Демократичним альянсом».

Протягом двох тижнів після оголошення результатів виборів парламент має обрати президента країни. З 2018 року цю посаду обіймає Сиріл Рамафоса від «Африканського національного конгресу» — його критикують за зростання бідності й безробіття в країні, які сильніше впливають на темношкіру частину населення ПАР, — а це головний електорат АНЦ протягом багатьох років.