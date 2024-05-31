Netflix анонсував анімаційний серіал за грою Minecraft
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Стримінговий сервіс Netflix і розробник ігор Mojang Studios створять анімаційний серіал за мотивами компʼютерної гри Minecraft, яка святкує 15-річчя.
«Це щойно сталося! Найпопулярніша гра всіх часів і найбільший стример у світі обʼєдналися, щоб показати абсолютно новий анімаційний серіал Minecraft на Netflix!» — йдеться в анонсі.
Серіал матиме оригінальну історію і персонажів, які представлять всесвіт Minecraft у новому світлі, пише ВВС. Деталі проєкту, як і дата релізу, поки що невідомі.
- Minecraft — це одна з найпопулярніших відеоігор в історії в жанрі «пісочниця» у відкритому світі, її створили у 2011 році. Користувач спостерігає за подіями гри від першої або третьої особи. Щомісяця в Minecraft грають понад 140 мільйонів користувачів.