СБУ підозрює російського генерала в ракетних ударах по цивільній інфраструктурі України

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Служба безпеки України підозрює російського генерала Роберта Баранова в наведенні ракет на цивільну інфраструктуру.

Про це пише пресслужба СБУ.

Роберт Баранов – очільник головного обчислювального центру Генштабу Збройних сил рф. Слідство встановило, що його підрозділ відповідає за точність ударів російських ракет по Україні.

Підлеглі Баранова програмують траєкторії руху крилатих і балістичних ракет, щоб уникнути зони дії української ППО, а також зазначають конкретні цілі для ракет, зокрема крилатих ракет «Калібр», Х-101/555 і балістичних ракет «Іскандер».

Матеріали справи свідчать, що російські окупанти розуміють, що програмують значну частину російської зброї для ударів по цивільній інфраструктурі України.

Слідчі Служби безпеки заочно повідомили Баранову про підозру за ч. 2 ст. 28, ч.ч 1, 2 ст. 438 КМУ — порушення законів і звичаїв війни, поєднанні з умисним вбивством.

До того ж СБУ встановила особи 30 підлеглих російського генерала, які також причетні до злочинів проти України.