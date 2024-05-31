У «Дії» можна буде виправити дані в реєстрі про місце проживання. Почалося тестування

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Міністерство оборони України

У «Дії» можна буде виправити дані в реєстрі про місце проживання без відвідування державних установ. У застосунку почалося бета-тестування.

Про це повідомили в «Дії».

Якщо у витягу про місце проживання знайшли помилку або не виходить його сформувати, то треба актуалізувати інформацію в Реєстрі територіальної громади. Але в «Дії» можна буде повідомити про помилки в даних у кілька кліків, без візитів до установи.

Послуга знадобиться, якщо:

помітили помилку при замовленні витягу про місце проживання;

помітили неактуальне місце проживання або відсутній ідентифікаційний код чи унікальний номер запису в реєстрі у витягу про місце проживання;

змінили прізвище;

немає місця проживання в паспорті в «Дії», хоча ви зареєстровані;

неправильна дата реєстрації в паспорті в «Дії».

До бета-тестування можна долучитись, якщо ви громадянин України віком від 14 років, маєте ІD-картку або біометричний закордонний паспорт, маєте верифікований податковий номер і зареєстровані на порталі «Дія». Зареєструватись можна тут.

Сервіс нині недоступний в Одесі, Миколаєві та деяких громадах з тимчасово окупованих територій і зони бойових дій — ось повний перелік.