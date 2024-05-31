Україна і Швеція підписали безпекову угоду. Київ отримає допомогу на €6,5 млрд

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Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон 31 травня підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки між країнами.

Про це повідомляє Офіс президента.

Упродовж 2024—2026 років Швеція надасть Україні військової допомоги на 75 млрд шведських крон (близько €6,5 млрд), що приблизно становитиме €2,2 млрд на рік. Сума допомоги зростатиме протягом десятирічного терміну дії документа.

Військова підтримка України охоплює авіацію та протиповітряну оборону, бронетехніку, артилерію, посилення морської безпеки, сприяння розмінуванню й безпілотні апарати.

Швеція вже надала й надалі передаватиме Україні артилерійські системи Archer і бойові машини CV90, щодо яких партнери також опрацьовуватимуть можливості спільного виробництва.

Унікальною частиною угоди зі Швецією є надання спеціалізованих літаків ASC 890, а також перспектива передачі Україні літаків JAS 39 Gripen, включно з відповідним навчанням.

Швеція також підтримуватиме розвиток сучасного оборонно-промислового потенціалу України та розвиватиме двосторонню співпрацю щодо локалізації, ремонту, технічного обслуговування та виробництва шведської оборонної продукції в Україні.

Окремі блоки угоди стосуються підтримки української формули миру, санкцій, відшкодування збитків і притягнення агресора до відповідальності, а також допомоги в економічному відновленні, відбудові, захисті критичної інфраструктури.

Крім того, Швеція чітко підтвердила підтримку України на шляху до членства в ЄС і НАТО.