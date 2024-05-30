Відтепер для набуття громадянства України треба скласти іспити з основ Конституції та історії
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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Віднині для набуття українського громадянства необхідно складати обовʼязкові іспити з основ Конституції України та історії України.
Про це за підсумками засідання уряду повідомляє Міністерство освіти та науки.
Рішення стосується:
- іноземців;
- осіб без громадянства;
- тих, хто набув громадянство, але має право протягом двох років скласти іспит (це повʼязано з відтермінуванням у звʼязку з проходженням військової служби за контрактом, визначних заслуг перед Україною тощо).
В МОН зазначають, що проведення іспитів потребує подальшого ухвалення та впровадження низки наказів і положень, організаційних заходів — наразі ухвалили лише принципове рішення.
Для реєстрації створять електронний кабінет і підготують алгоритм подальших дій.
Іспити складатимуться з 20 завдань з основ Конституції України та 25 завдань з історії України. Для забезпечення прозорості іспит фіксуватимуть на відео. У разі успішного складання учасники отримають відповідні сертифікати.
- 9 травня 2024 року Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про надання іноземцям, які служать у Збройних силах, Державній спеціальній службі транспорту чи Національній гвардії, громадянства України.