Відтепер для набуття громадянства України треба скласти іспити з основ Конституції та історії

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Віднині для набуття українського громадянства необхідно складати обовʼязкові іспити з основ Конституції України та історії України.

Про це за підсумками засідання уряду повідомляє Міністерство освіти та науки.

Рішення стосується:

іноземців;

осіб без громадянства;

тих, хто набув громадянство, але має право протягом двох років скласти іспит (це повʼязано з відтермінуванням у звʼязку з проходженням військової служби за контрактом, визначних заслуг перед Україною тощо).

В МОН зазначають, що проведення іспитів потребує подальшого ухвалення та впровадження низки наказів і положень, організаційних заходів — наразі ухвалили лише принципове рішення.

Для реєстрації створять електронний кабінет і підготують алгоритм подальших дій.

Іспити складатимуться з 20 завдань з основ Конституції України та 25 завдань з історії України. Для забезпечення прозорості іспит фіксуватимуть на відео. У разі успішного складання учасники отримають відповідні сертифікати.